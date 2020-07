Judoka's mogen weer gooien en smijten: ‘Als ik goed ben, gooi ik een paar mensen per minuut’

Door Lisette van der Geest



Op haar veertiende stond Kim Polling in de voortuin tegenover haar vader. Ze plaatste haar hand op zijn rug en vroeg: ‘Pap, zal ik je even gooien?’ Dat lukt je toch niet, dacht haar vader, man van ruim 100 kilo en 192 centimeter lang. ,,Laat maar zien.” Daarna knalde hij voor het oog van alle buren tegen de schommel en strompelde terwijl iedereen stond te lachen zo nonchalant mogelijk naar de achtertuin, om uit het zicht neer te storten. Later werd hij geopereerd aan een gebroken meniscus.



In principe is niets zo leuk als mensen gooien, vindt Polling (29), al was het gestoei met haar vader na die dag vijftien jaar geleden wel voorbij. Gooien geeft een kick. Strafjes kunnen uiteindelijk ook de winst opleveren, maar niets zo duidelijk en puur als een goede judoworp. ,,Het is de essentie van het judo”, zegt Henk Grol. Tegenstander op de rug, wedstrijd over. ,,Scoren is scoren, maar als ik mijn olympische finale in Tokio op die manier win, word ik gek”, zegt Juul Franssen. ,,Met een vol punt in de legendarische Budokan, dan ben je gewoon de beste van allemaal, geen twijfel over mogelijk.”