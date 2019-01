Judoka’s Vermeer en Van Dijke derde in Israël

Vonn zegt wereldbe­ker­week­ein­de in Garmisch af

24 januari Lindsey Vonn heeft zich afgemeld voor de wereldbekerraces op de afdaling en super-G die komend weekeinde in Garmisch-Partenkirchen worden afgewerkt. De Amerikaanse skiester is nog niet hersteld van een blessure, die ze vorige week in Italië opliep. Volgens Vonn is het nog te vroeg om weer in actie te komen. ,,Ik werk er keihard aan om zo snel mogelijk terug te keren.’'