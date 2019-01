Judoka Smink pakt brons in Tel Aviv

Smink won zijn eerste drie partijen steeds met ippon. Hij moest in de halve finale echter zijn meerdere erkennen in de Italiaan Nicholas Mungai, die vervolgens de finale verloor van de Fransman Axel Clerget. Van Empelen was eerder in het toernooi al verslagen door Clerget, maar mocht na een zege in de herkansingen alsnog om brons vechten.



In de klasse tot 100 kilogram greep Jelle Snippe net naast brons. De 20-jarige judoka werd in de wedstrijd om de derde plaats op zijn rug gegooid door Grigori Minaskin uit Georgië. Vrijdag hadden Sanne Vermeer (-63 kilogram) en Sanne van Dijke (-70) brons veroverd in Tel Aviv. Tornike Tsjakadoea verloor een dag eerder de finale van de klasse tot 60 kilogram, met zilver als resultaat.