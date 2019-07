Judoka Tjakadoea wint brons op Grand Prix

Brouwer/Meeuwsen door naar laatste vier in Gstaad

18:23 Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de halve finales bereikt op het prestigieuze toernooi in Gstaad. Het Nederlandse duo won op het vijfsterrentoernooi in Zwitserland de partij in de derde ronde van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in drie sets: 21-14, 23-25, 22-20.