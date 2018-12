Julia van Velthoven deelt op EK cross ‘echt’ mee in gouden zege Nederlands team

Een uurtje later stond de 24-jarige Tilburgse atlete op het podium met het goud om de nek echter net zo te stralen als ‘die drie’. ,,Susan zegt ook dat we dit met zijn allen hebben gedaan. Iedereen heeft er even hard voor gewerkt.” De Brabantse publiekslievelinge was als 21ste over de streep gekomen. Op zich al een geweldige prestatie in het Europese topveld.