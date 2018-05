Kampong opnieuw hockeykampioen na winst op Amsterdam

De hockeyers van Kampong hebben hun landstitel geprolongeerd. De ploeg van trainer Alexander Cox won het beslissende duel in de finale tegen Amsterdam met 3-1. Kampong was vorig jaar kampioen geworden door Rotterdam in de finale over twee duels te verslaan, twee keer via shoot-outs.

De club uit Utrecht had vorige week in Amsterdam het eerste duel in de best-of-threeserie via shoot-outs gewonnen. Kampong kon de titel daarom zaterdag al binnenhalen, maar Amsterdam trok de stand gelijk dankzij twee doelpunten van Mirco Pruyser (1-2). Daardoor moest een derde duel de beslissing brengen.

Na een flitsende start van Kampong kon de Utrechtse openingstreffer niet uitblijven en die kwam er na tien minuten. Na een afgeslagen Amsterdamse strafcorner stormde Kampong over de helft van de hoofdstedelingen. Kemperman bediende Kellerman met een fenomenale lange pass, Kellerman vond Jasper Luijkx, die koeltjes afrondde: 1-0.



Amsterdam groeide langzaam in de eerste helft en werd wederom bij de hand genomen door killer Pruyser. Na twee goals op zaterdag gaf de spits keeper David Harte met verwoestende backhand wederom het nakijken: 1-1.



Kampong werd in het derde kwart terugdrongen door Amsterdam, maar kwam in dat deel wel op voorsprong. Sander de Wijn veroverde de bal op de Amsterdamse helft en vond zijn boezemvriend Robbert Kemperman. De begaafde technicus schoof ‘m beheerst langs keeper De Wijkerslooth: 2-1.