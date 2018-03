Kamworor blijft absolute koning halve marathon

De Keniaan, die wordt begeleid door Jos Hermens, was in 2014 (Kopenhagen) en 2016 (Cardiff) ook al de beste op de halve marathon. Kamworor kreeg op het podium in Valencia gezelschap van Abraham Cheroben uit Bahrein (1.00.22) en Aron Kifle uit Eritrea (1.00.31). Op de erelijst van de Keniaan prijkt verder zilver bij de WK atletiek van Peking 2015 op de 10.000 meter en twee wereldtitels op de cross (2015 en 2017).

Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Ethiopische Netsanet Gudeta Kebede, die met 1.06.11 een wereldrecord neerzette in een wedstrijd met alleen vrouwen aan de start. Dat record was sinds 2007 in handen van de Nederlandse Lornah Kiplagat, die destijds in Udine naar 1.06.25 liep. ,,De race verliep volgens plan, ik had alleen het goud in gedachten'', zei de 27-jarige Gudeta, die tijdens de vorige twee WK's steeds naast het podium greep.