Kansas City Chiefs in Super Bowl zonder assistent na vervelend ongeluk

Keepster Sarah Sinck van Oran­je-Rood vluchtte halsover­kop uit Amerika

5 februari Aan haar studie- en hockeyperiode in de Verenigde Staten kwam vorig jaar maart abrupt een einde door het oprukkende coronavirus. Inmiddels heeft keepster Sarah Sinck (20) van Oranje-Rood haar leven in Nederland helemaal op de rit. Ze won bij Dames 1 de concurrentiestrijd in het doel van Saskia van Duivenboden en keepte afgelopen zondag haar eerste volledige wedstrijd in de hoofdklasse.