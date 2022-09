Karolien Florijn uithangbord met historisch WK-goud: ‘In 2032 willen we de beste van de wereld zijn’

Karolien Florijn eerste Nederland­se wereldkam­pi­oe­ne in de skiff: ‘Niet verwacht dat ik zou winnen’

Karolien Florijn heeft in Tsjechië de wereldtitel gepakt in de skiff. De 24-jarige Nederlandse lag vanaf het begin op kop en bouwde haar voorsprong in de slotfase uit. Ook olympisch kampioene Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland moest haar meerdere erkennen en werd op 2,5 seconden tweede, voor Tara Rigney uit Australië.

