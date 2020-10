Kassakoopjes vs grootverdieners: dit moet je weten over de World Series

MLBDe finale van het Amerikaanse honkbalseizoen wordt een strijd tussen David en Goliath met het low budgetteam van Tampa Bay Rays en de miljoenenploeg van Los Angeles Dodgers tegenover elkaar in de World Series die vannacht (02.09 uur) beginnen. Wordt het eindelijk prijs voor Oranje-international Kenley Jansen en zijn sterrenploeg? Dit is wat je moet weten over de best-of-sevenserie.

Klein vs groot

Rays vs Dodgers is klein vs groot. Op basis van de financiële mogelijkheden is de ploeg uit Saint Petersburg, Florida, de absolute underdog. De Rays hebben met een totaal van 28,3 miljoen dollar (24 miljoen euro) de op twee na laagste spelersbegroting van de MLB (30 teams). De payroll van de Dodgers daarentegen is na die van de New York Yankees met zo’n 108 miljoen dollar (bijna 92 miljoen euro) dit ingekorte honkbalseizoen de op één na hoogste.

Rays dus kansloos?

Zeker niet. De Dodgers mogen dan het grote geld hebben, de Rays hebben Cash. Manager Kevin Cash welteverstaan. De 42-jarige strateeg heeft laten zien dat hij het maximale kan halen uit zijn uiterst slim bijeen gescoute selectie, die voor een groot deel bestaat uit spelers die andere clubs over het hoofd zagen. Cash kan geen dikbetaalde supersterren opstellen zoals zijn Dodgers-collega Dave Roberts. Maar met een uitstekende batterij aan werpers – de Rays-bullpen is de beste van de MLB – en een spectaculaire defensie is zijn ploeg moeilijk te verslaan. De steenrijke Yankees, door Tampa Bay uitgeschakeld in deze play-offs, weten er alles van.

Volledig scherm Tampa Bay Rays-manager Kevin Cash. © EPA

Geheim wapen

De Dodgers zijn desondanks de grote favoriet. Wat de ploeg uit LA aan slagkracht het veld in kan brengen is ongekend. Spelers als Mookie Betts, die voor een vorstelijk salaris van 365 miljoen dollar voor 12 jaar tekende in LA, Corey Seager, Justin Turner, Max Muncy en Cody Bellinger zijn een garantie voor hits. Geen ploeg sloeg dit seizoen zoveel runs en homeruns bij elkaar als de Dodgers.

Daar kunnen de Rays in de verste verten niet aan tippen. Maar pas op! In een collectief waarin voor het grote publiek onbekende spelers dit seizoen beurtelings een hoofdrol konden vervullen, heeft Tampa Bay één geheim wapen. Rookie Randy Arozarena verbaast dit jaar aan slag vriend en vijand. De Cubaan sloeg in de play-offs de meeste homeruns (7) van iedereen. ,,Elke avond hebben we een andere held’’, aldus Rays buitenvelder Austin Meadows. ,,Behalve Randy Arozarena. Hij is elke avond een held.’’

Primeur voor de Rays?

De Rays stonden slechts één keer eerder in de World Series. Dat was tien jaar na de oprichting van de club in 2008. De nog jonge franchise ging toen kansloos ten onder tegen Piladelphia Phillies (4-1). Tampa Bay Rays is naast San Diego Padres, Colorado Rockies, Texas Rangers, Milwaukee Brewers en Seattle Mariners één van de zes clubs die nog nooit de World Series won.

De Dodgers hebben meer ervaring. De ploeg van Jansen staat voor de derde keer in vier jaar tijd in de World Series. De vorige twee keer, in 2017 tegen Houston en 2018 tegen Boston, ging het mis voor LA, dat zes maal ‘wereldkampioen’ werd. Voor het laatst overigens in 1988.

De beste ploegen

Met 43 overwinningen en 17 nederlagen was LA Dodgers in het reguliere seizoen de beste ploeg van de National League en Tampa Bay Rays (40-20) de beste van de American League. Logisch dus dat beide teams in de World Series staan zou je zeggen. Toch gebeurt dat lang niet altijd. Pas drie keer eerder sinds 1995, het jaar dat de Wild Card zijn intrede deed. Zeker dit seizoen, waarin 16 in plaats van 8 ploegen meededen aan de play-offs, lag een vroegtijdige uitschakeling op de loer.

Volledig scherm Globe Life Field in Arlington, Texas, is er klaar voor. © AP

Neutraal terrein

Vanwege de coronacrisis worden de World Series voor het eerst op neutraal terrein gespeeld. In het stadion van Texas Rangers zijn 11.000 toeschouwers welkom. Omdat de Dodgers dit seizoen vaker wonnen dan de Rays hebben zij ‘thuisvoordeel’, hetgeen betekent dat ze de eerste twee en (mogelijk) laatste twee duels als laatste mogen slaan.

Wat kan Kenley?

Dat is voor de Nederlandse honkballiefhebbers de grote vraag. De 33-jarige Jansen kan na twee verloren World Series de kroon op zijn carrière zetten. De closer werd na een mindere periode door zijn coach even uit de wind gehouden in de play-offs, maar kwam ijzersterk terug met een save in game 6 van de National League-finale tegen Atlanta Braves. Jansen lijkt er dus klaar voor.

Volledig scherm Kenley Jansen in actie tijdens game 6 van de National League-finale tegen Atlanta Braves. © EPA

Programma

Woensdag 21 oktober, 2.09 uur: Dodgers – Rays

Donderdag 22 oktober, 2.08 uur: Dodgers – Rays

Zaterdag 24 oktober, 2.08 uur: Rays - Dodgers

Zondag 25 oktober, 2.08 uur: Rays - Dodgers

Maandag 26 oktober, 1.08 uur: Rays – Dodgers *

Woensdag 28 oktober, 1.08 uur: Dodgers – Rays *

Donderdag 29 oktober, 1.09 uur: Dodgers – Rays *

*indien nodig