Kay Smits hoopt met handballers op stunt bij EK: ‘Het kan écht, ik zou er alleen geen geld op zetten’

Door Herman Nijman



De vergelijking met de handbalsters, na vijf medailles op grote toernooien vorige maand in de groepsfase van het WK uitgeschakeld, is niet meer van toepassing. De mannen zitten in een opgaande lijn, het team van coach Erlingur Richardsson doet voor de tweede keer op rij mee aan het EK. Een prestatie op zich, gezien de enorme concurrentie in Europa. Bij het vorige toernooi, twee jaar geleden in Trondheim, werd Letland verslagen maar bereikte Oranje het hoofdtoernooi niet. Nu is de tegenstand nog groter.