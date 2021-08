Kelly van Zon zeker van paralympisch zilver: ‘Dit is een ontzettend heerlijk gevoel’

‘Belgische 3x3 basketbal­lers werden afgeperst via dreigmails vanwege fictieve toernooien’

26 augustus De ophef rond de Belgische 3x3 basketballers is over de grens groot. Er komt een onderzoek naar fraude. Zo verandert de olympische droom plots in een nachtmerrie. Volgens het team rond de Lions zijn ze zelf echter afgeperst via dreigmails, waarin geld zou worden geëist.