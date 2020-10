Keniaanse atlete Jepchirchir wint wereldtitel op halve marathon

Nieuw contract en comeback in november voor Nieky Holzken bij ONE Champions­hip: ‘Ik blijf dé uitdager’

16 oktober Nog nooit in zijn rijke carrière moest Nieky Holzken (36) langer wachten op een gevecht dan nu. Nu gloort er eindelijk licht aan het einde van de tunnel: de Helmonder keert op 20 november terug in de ring tegen Elliot Compton. Verder verlengt hij zijn contract bij ONE voor twee jaar, tot 2022.