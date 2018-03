Kenianen heersen in Venloop

De Nederlandse titels op de halve marathon werden ook verdeeld. Zonder een aantal toppers greep Bart van Nunen zijn kans. Hij was de snelste Nederlander in 1.03.50. Van Nunen was vorig jaar tweede achter Michel Butter. De 22-jarige atleet uit Arnhem was in 2015 ook Nederlands kampioen. Bij de vrouwen ging de titel naar Andrea Deelstra in 1.13.58. Deelstra pakte eerder dit jaar al de nationale titel op de cross.