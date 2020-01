Kickbokser Ben Saddik tekent meerjarig contract bij Glory

Autocou­reur Van Loon uit Eersel zevende in geneutrali­seer­de Dakar-etap­pe

14:54 Erik van Loon is als zevende geëindigd in de tiende etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Die werd vanwege hevige zandstormen tussentijds stilgelegd. De autocoureur uit Eersel had veel te danken aan zijn navigator Sébastien Delaunay en de monteurs van zijn Toyota.