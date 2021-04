Kim Polling: ‘Ik ben het er niet mee eens, maar kan het niet veranderen’

Door Lisette van der Geest



Van Groningen naar Italië en vooral niet naar Tokio, dat is de route van Kim Polling (30) sinds dinsdagavond. In de auto op weg naar haar ouders vertelt de judoka telefonisch over het bericht dat ze zo’n twintig minuten eerder te horen kreeg: zij gaat niet naar de Olympische Spelen. Er mag er maar één per gewichtscategorie per land en de selectiecommissie van de judobond koos na lang beraad voor Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram.