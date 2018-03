Kimman steunt vriend Van Gorkom: 'Stay strong Jelle'

Waterpoloërs naar EK na tweede ruime zege op Litouwen

14:52 De Nederlandse waterpoloërs met captain Robin Lindhout uit Eindhoven en Deurnenaar Ruud van der Horst mogen in juli aan het EK in Barcelona deelnemen. De ploeg van bondscoach Robin van Galen was zoals verwacht ook in de uitwedstrijd van de play-offs veel te sterk voor Litouwen: 14-6.