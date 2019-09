Kimmann en Smulders succesvol in wereldbeker

Kimmann strandde zaterdag tijdens de eerste WB-wedstrijd in Rock Hill nog in de halve eindstrijd. Met de zege van zondag kan hem de eindzege in de wereldbeker niet meer ontgaan. Vorig jaar schreef Kimmann de wereldbeker ook al op zijn naam.



Smulders was bij de vrouwen net wat beter dan de Amerikaanse Alise Willoughby. Natalia Afremova uit Rusland werd derde. In de wereldbekerstand leidt Smulders, kort voor Willoughby. De laatste twee wereldbekerwedstrijden zijn over twee weken in Argentinië.