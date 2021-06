KLM doet stap terug bij golftoernooi Dutch Open

Welten met Oranje mee naar Zomerspe­len in Tokio

16 juni Lidewij Welten gaat met Oranje deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het was lange tijd onzeker dat de tweevoudig olympisch kampioene de eindselectie zou halen vanwege een dijbeenblessure. Bondscoach Alyson Annan heeft Welten echter opgenomen in haar definitieve spelersgroep, die uit zestien hockeysters bestaat en vooralsnog vijf reserves.