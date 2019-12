Klokkenluider Rodsjenkov eist gerechtigheid

Rodsjenkov, voormalig hoofd van het dopinglaboratorium in Moskou, onthulde destijds het omvangrijke en door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland. Hij vluchtte in 2016 naar de Verenigde Staten na doodsbedreigingen en woont op een geheim adres.



,,Fraude, leugens en vervalsingen van een onmetelijke omvang zijn eindelijk bestraft, maar er is meer te doen. De dopingmonsters van Russische atleten die meededen aan de Olympische Spelen van Londen 2012 en Sotsji 2014 moeten opnieuw worden bekeken met de kennis van nu. De Russische valsspelers moeten met terugwerkende kracht alsnog worden bestraft om gerechtigheid terug te brengen in de sport.”