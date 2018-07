Knappe inhaalrace voor eigen publiek levert Bendsneyder geen punten op

Vooraan was het Pecco Bagnaia – volgend jaar rijdt hij in de MotoGP - die met ijzeren discipline naar de overwinning reed. De Italiaan van Team Sky VR46 leidde van start tot finish. Bagnaia gaf zijn opponenten elke ronde een draai om de oren, door bijzonder constante rondetijden te rijden, waar de rest simpelweg niet aankwam. Het deed denken aan de manier waarop Jorge Lorenzo in de MotoGP zijn overwinningen behaalt: als een goed geprogrammeerde robot met ijzeren precisie. De Italiaan maakte vooral in de eerste sector van het TT Circuit – van start/finish tot en met de Strubben – het verschil.



Achter hem gebeurde nog wel het een en ander. Een tijd lang leek het een optocht te worden met vier man die het uitvochten om de tweede, derde plaats. Marcel Schrötter was de eerste die het tempo niet kon volhouden. Hij werd door achtereenvolgens Alex Marquez en Lorenzo Baldassarri verschalkt. Baldassarri moest afhaken met – zeer uitzonderlijk – een lekke achterband, waardoor hij zijn machine de pits in moest sturen. Hij kwam uiteindelijk als 28ste en laatste over de finish.



In de slotfase was het Fabio Quartararo die van de chaos profiteerde. Gestart vanaf de tiende plaats knokte de Fransman – winnaar van de vorige race, in Barcelona, zich een weg naar plaats 2. De derde plaats was zodoende voor Alex Marquez, die na een moeilijk weekend niet ontevreden kon zijn met een podiumklassering.



Drie coureurs ontbraken op de startgrid: Tetsuta Nagashima brak vrijdag al een vinger, Xavi Cardelus liep in de kwalificatie een gebroken sleutelbeen op en Nikki Tuuli moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen waar een stuk van zijn middelvinger moest worden geamputeerd, eveneens als gevolg van een crash in de kwalificatie.