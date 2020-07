KNGU snel in gesprek met van mishandeling beschuldigde bondstrainers

Coldenhoff wint eerste internatio­na­le crosswed­strijd na corona­break, Herlings ontbreekt nog

26 juli Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Best heeft bij zijn rentree in het internationale startveld de trainingswedstrijd in Arnhem gewonnen. In een sterk deelnemersveld troefde hij Romain Febvre af voor de eindzege. Jeffrey Herlings was er nog niet bij. De tweevoudig wereldkampioen nam nog rust na een val tijdens de training.