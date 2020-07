KNGU stelt trainers Wevers en Wiersma op non-actief gedurende onderzoek naar misbruik

VideoHet topsportprogramma van het vrouwenturnen wordt voorlopig stopgezet. Dat heeft de turnbond KNGU vanmiddag tijdens een persconferentie op Papendal laten weten. De coaches die de afgelopen dagen in opspraak zijn geraakt, Vincent Wevers en Gerben Wiersma, zullen gedurende het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie geen rol meer hebben in Team NL.

De afgelopen dagen deelden veel oud-turnsters persoonlijke ervaringen over misstanden die ze hadden meegemaakt tijdens hun carrière. Dat gebeurde na een ontboezeming van trainer Gerrit Beltman, die toegaf zijn pupillen fysiek en geestelijk mishandeld te hebben. Door de oud-turnsters werden vervolgens ook de namen van topcoaches Wevers en Wiersma, die in tegenstelling tot Beltman nog in dienst zijn van de KNGU, regelmatig genoemd.

Volgens voorzitter Monique Kempff is het een noodzakelijk besluit dat is genomen na gesprekken met de betrokkenen. ,,De getuigenissen hebben me enorm geraakt. We hebben unaniem besloten de coaches gedurende het onderzoek hun werkzaamheden niet uit te laten voeren. Hoe en door wie de taken worden overgenomen is nu nog niet duidelijk.” Sportkoepel NOC*NSF steunt het besluit.

Grote moed

Afgelopen week kondigde de KNGU een onafhankelijk onderzoek aan naar aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie bij topsport in alle disciplines van de gymsport. Ook riep de KNGU sporters op om melding te maken van misstanden bij Centrum Veilige Sport Nederland.

,,We roepen sporters op om zich uit te spreken. Dat dat nu gebeurt, getuigt van grote moed”, zegt Kempff. ,,De verhalen zijn ook een roep om erkenning van wat er is gebeurd. Die erkenning verdienen zij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Erkenning, en tegelijkertijd grote zorgvuldigheid richting alle betrokkenen.”

Volledig scherm De persconferentie op Papendal met Mark Meijer, Monique Kempff en Marieke van der Plas van de KNGU. © BSR Agency

Grote gevolgen topturnsters

Dat het ingrijpen in het trainingsprogramma richting de Olympische Spelen van 2021 grote gevolgen heeft voor de huidige vrouwenselectie is overduidelijk. Vooralsnog is het niet bekend of turnsters als Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir het EK in het najaar mislopen en hoe de route richting Tokio eruit komt te zien.

,,Natuurlijk maken we ons zorgen over onze olympische deelname. Sporters zien nu iets gebeuren, wat heel heftig is”, zegt technisch directeur Mark Meijer. ,,Ik voel me verantwoordelijk om binnen de mogelijkheden die er zijn die ambitie in stand te houden. Ook die sporters moeten niet het gevoel krijgen dat ze in de steek gelaten zijn.”

Volgens Meijer kunnen de turnsters wel blijven trainen. ,,De trainingen zijn niet stopgezet. Maar hoe we dat vormgeven moeten we nog zien. Activiteiten onder de vlag van TeamNL stoppen we.”

Volledig scherm KNGU-voorzitter Monique Kempff maakte op Papendal bekend dat het topsportprogramma van de turnsters voorlopig wordt stopgezet. © BSR Agency