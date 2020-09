KNGU trekt topsportprogramma turnsters weer vlot met Wiersma en Wevers

De Pacer Podcast | Zwemkampi­oen Van der Weijden over ‘papperige benen’ en grenzen verleggen op het asfalt

28 augustus Zijn sportarts had het ooit over ‘papperige’ benen. Maarten van der Weijden, met zijn 2 meter 3, heeft het lichaam van een zwemkampioen, niet van een hardloper. Toch verlegt hij nu ook op de weg zijn grenzen, stelt hij doelen, zamelt hij geld in voor kankeronderzoek, zoals hij altijd heeft gedaan en nog lang hoopt te doen.