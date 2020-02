Kobe Bryant en dochter Gianna in beslotenheid begraven

Imposante reeks Boston Celtics halt toegeroe­pen door Houston Rockets

12 februari Aan een sterke serie van Boston Celtics in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is in Houston een einde gekomen. Met dank aan met name James Harden en Russell Westbrook waren de thuisspelende Rockets te sterk voor de gasten, die de laatste zeven duels hadden gewonnen: 116-105.