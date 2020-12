Kobe Bryant met stip op één: dit zijn de meest bezongen sporters ter wereld

Kobe Bryant is de sporter die ter wereld het vaakst is bezongen in bekende (pop)liedjes. Hij blijft Lionel Messi en Michael Jordan ver voor, terwijl voetbal bij muzikanten de meest populaire sport is. Dat blijkt uit een Brits onderzoek.

De gokwebsite TopRatedCasinos.co.uk maakte een lijst van de grootste, beste en bekendste sporters aller tijden. Die namen werden vervolgens ingevoerd op de website lyrics.com, die precies berekende hoe vaak de verschillende namen opduiken in liedjes. De absolute en afgetekende winnaar werd de begin dit jaar overleden NBA-vedette Bryant, wiens naam niet minder dan 1.147 keer opduikt. Dat gebeurt onder meer (niet verrassend) in het nummer ‘Kobe Bryant’ van de Amerikaanse rapper Lil’ Wayne.

Op gepaste afstand is het zilver voor Barcelona-ster Messi, met 553 vermeldingen. Minder dan de helft van Bryant, dus. Het brons is wederom voor een basketballer: de naam van Jordan komt 439 keer voor in verschillende songs. Achter bokser Mike Tyson (407) en Cristiano Ronaldo (280) is de zesde plek voor de onlangs overleden Diego Maradona. Pluisje wordt in totaal 270 keer bezongen. De top-10 wordt gecompleteerd door George Best (net achter Maradona, met 269), Muhamed Ali (236), Neymar (230) en Tiger Woods (221).

Voetbal klopt basketbal

In de top-10 staan dus twee basketballers, achter grootheden Bryan en Jordan melden zich LeBron James (188), Steph Curry (119) en Magic Johnson (114) zich in de basketbaltop. Achter Tyson en Ali worden ook de boksers Ronda Rousey (31), Manny Pacquiao (23) en Tyson Fury en David Haye (beiden 10) vaak genoemd.

De meest toegezongen sport is voetbal, met 2.738 vermeldingen, vóór basketbal (2.123). De twee sporten staan op eenzame hoogte, voor boksen (729), American football (524) en atletiek (399). In die laatstgenoemde sport is Usain Bolt wat lyrics betreft het favoriete onderwerp (216), Fred Perry wint deze alternatieve ranglijst in het tennis met 29 namedrops. Ter vergelijking: Serena (24) en Venus Williams (17) zijn samen goed voor 41 vermeldingen.

Als we kijken naar de Formule 1 zijn het vooral oud-coureurs die vaak voorkomen in liedjes. Michael Schumacher (41), Ayrton Senna (20) en Niki Lauda (19) blijven Lewis Hamilton (12) voor. Michael Phelps (zwemmer, 112 vermeldingen) staat ook in de totale top-20. Tot slot honkbal, waar Babe Ruth (107), Bo Jackson (94), Joe DiMaggio (33) en Jackie Robinson (23) het populairst blijken bij muzikanten.

De volledige top-20 van namen van sporters die het vaakst voorkomen in liedjes:

Volledig scherm De top-20. © TopRatedCasinos.co.uk