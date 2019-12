Koelbloedig, veelzijdig, effectief en explosief: dit zijn de gouden handbaldames

Zeiler Heiner klimt naar vierde plek op WK

10:53 Zeiler Nicholas Heiner heeft zich op de tweede dag van het WK in de Finn-klasse opgewerkt naar de vierde plaats in het klassement. De 30-jarige zeiler uit Enkhuizen kwam in de derde en vierde race van het evenement voor de kust van Melbourne respectievelijk als zevende en vijfde over de finish. Heiner stond na de eerste dag op de achtste plek in de WK-stand, na een dertiende en derde klassering.