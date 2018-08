Koepka wint derde major; Woods verrassend tweede

Zeilbaas moet zich 'in arm knijpen' door Nederlands succes

12 augustus Met een historische WK-oogst in Aarhus (drie goud, twee zilver, een brons) won de Nederlandse zeilploeg het landenklassement met overmacht. ,,Dit is voor het hele team een waanzinnig resultaat'', jubelde hoofdcoach Jaap Zielhuis. ,,Nooit eerder heeft Nederland in het zeilen het landenklassement gewonnen. Af en toe moet ik mezelf nog wel even in de arm knijpen: gebeurt dit nou echt? Het is ontzettend gaaf. Voor ons en iedereen die erbij betrokken is.''