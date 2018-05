Kokoškov wordt eerste Europese hoofdcoach in NBA

De 46-jarige Serviër was in 2000 ook al de eerste assistent-coach in de NBA. Hij werkte tussen 2000 en 2003 als assistent-coach bij de Los Angeles Clippers. Diezelfde functie vervulde hij later ook bij Detroit Pistons (2003-2008), Phoenix Suns (2008-2013), Cleveland Cavaliers (2013-2014) en Orlando Magic (2015). Hij was daarnaast ook nog bondscoach van Georgië (2008-2015) en Slovenië (2016-2017).



Kokoškov is sinds 2015 assistent-coach bij Utah Jazz, dat nog actief is in de play-offs.