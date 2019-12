Komeet Kamminga: Ik weet dat ik hier harder kan zwemmen dan ooit

Door Natasja Weber



Een grote vlag van Japan hangt al twee jaar aan de slaapkamerdeur van zijn appartement in Amsterdam. De rode stip op het hagelwitte doek inspireert en motiveert Arno Kamminga. ,,Op zware dagen weet ik waar ik het allemaal voor doe”, verwijst de schoolslagzwemmer naar de Olympische Spelen van Tokio. Kamminga heeft iets met vlaggen. ,,Op vakantie kocht ik vroeger altijd de vlag van het land waar we waren. In 2017 was ik voor wereldbekerwedstrijden in Tokio. In de bus vanaf mijn hotel richting zwembad kwam ik iedere dag langs de bouwplaats van het olympisch zwemstadion. Dat vond ik super gaaf en inspirerend. Toen heb ik meteen in een winkeltje de Japanse vlag gekocht.”