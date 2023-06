Koning Willem-Alexander en Máxima zien Amerikaanse boot als eerste arriveren in Scheveningen

Met de derde etappezege op rij is 11th Hour Racing Team uitgelopen in het klassement. De leider heeft nu 33 punten, gevolgd door Holcim (31) en het Duitse team Malizia (27). Die laatste boot kreeg na de finish bezoek van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De zesde etappe van de Ocean Race ging donderdag van start in het Deense Aarhus. De schepen finishen vandaag voor de kust van Scheveningen. Tot en met donderdag 15 juni is die kustplaats de thuishaven van The Ocean Race. Tijdens de tussenstop in Den Haag zijn er races in de haven van Scheveningen. Ook zijn er optredens, staan er zeil-simulatoren en zijn er winkeltjes. Volgende week beginnen de zeilboten aan de laatste etappe van dit jaar. Dan verlaten ze Scheveningen en zetten ze koers naar de eindstreep bij het Italiaanse Genua.