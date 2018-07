Koolen vervangt geblesseerde Sanders in selectie voor WK hockey

International Pien Sanders mist het WK hockey dat komend weekeinde begint in Londen. De speelster van Den Bosch raakte vorige week geblesseerd bij het vierlandentoernooi in München en is niet op tijd hersteld. Bondscoach Alyson Annan heeft haar clubgenote Sanne Koolen opgeroepen als vervangster, meldde de hockeybond.

Sanders kwam vorige week donderdag in de wedstrijd tegen Argentinië in botsing met een tegenstander en moest per brancard van het veld. Uit medisch onderzoek is een hersenschudding vastgesteld. Ze moet de tijd nemen voor herstel en het WK komt te vroeg. Titelverdediger Oranje speelt zondag 22 juli zijn eerste groepswedstrijd op het WK tegen Zuid-Korea.

,,Dit is een grote teleurstelling voor Pien, die haar eerste WK zou gaan spelen'', aldus Annan. ,,Een blessure komt nooit uit maar zo kort voor een groot toernooi is natuurlijk extra vervelend. Het is belangrijk dat Pien de tijd neemt voor haar herstel.''