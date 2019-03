Korrel en Meyer pakken brons in Tbilisi

Korrel had de strijd om brons bereikt door zeges op de Georgiër Onise Saneblidze en de Oezbeek Moechammadkarim Choerramov. Hij verloor in de halve finale van de Rus Kazbek Zankisjiev. In de strijd om brons tegen de Fransman Olivar Cedrec herstelde hij zich en pakte de zege met ippon.



Meyer begon goed met zeges op de Mongoliër Bat-Orschikh Sumiyabeis en de Georgiër Onise Boeghadze. Hij verloor echter op ippon van de Wit-Rus Aliaksandr Vachaviak. In de strijd om het brons versloeg hij de Rus Alen Tschovrebov met ippon.



Tessie Savelkouls in de klasse boven 78 kilogram en Natascha Ausma in de klasse tot 78 kilogram werden al in groepsfase uitgeschakeld. Ilona Lucassen verloor in dezelfde klasse (-78) in de herkansingen.