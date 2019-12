Korrel en Savelkouls pakken goud op World Masters

Rugslagspecialiste Toussaint zwemt twee keer olympische limiet

13 december Kira Toussaint heeft bij de Swim Cup in Amsterdam twee keer voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter rugslag. De 25-jarige Amsterdamse dook in het Sloterparkbad zowel in de series als de finale onder de vereiste tijd van 59,90: het was 59,63 in de series en 59,40 in de finale.