Korrel laat zich verrassen in tweede ronde WK judo, ook Catharina en Ausma sneuvelen

Michael Korrel is verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de wereldkampioenschappen judo in Doha. De regerend Europees kampioen verloor in de klasse tot 100 kilogram in zijn eerste partij met waza-ari van de Hongaar Zsombor Veg.