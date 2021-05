Korstanje snelt naar nieuw Nederlands record op 100 meter vlinderslag

Korstanje hoopt de EK in Boedapest te benutten om te voldoen aan de limiet voor olympische deelname van 51,92. De wedstrijden in Eindhoven gelden niet als een meetmoment. Drie weken geleden miste hij tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven de limiet voor Tokio op één honderste van een seconde.

,,Officieel heb ik hier niks aan. Ik moet me later deze maand in Boedapest kwalificeren door daar de limiet te zwemmen. Dit resultaat geeft natuurlijk wel aan dat het erin zit. In de training liet ik het al zien en nu komt het in de wedstrijd eruit. Het is onwerkelijk”, liet de 22-jarige Nijmegenaar weten.