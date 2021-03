Krankzinnig einde in Six Nations: rugbyers Wales van de hemel in de hel

VideoHet rubgyduel tussen Frankrijk en Wales op het Six Nations-toernooi heeft zaterdagavond een ronduit krankzinnig einde gekregen. De Welshmen leken het toernooi zeer verrassend te gaan winnen, maar in de dying seconds ging het helemaal mis.

De situatie vooraf: Wales had de eerste vier duels gewonnen in het Six Nations-toernooi, een bijzonder prestigieus toernooi waarin de Europese grootmachten Engeland, Ierland, Schotland, Frankrijk, Wales en Italië het in een enkele competitie ieder jaar tegen elkaar opnemen. Wales gold als underdog, maar had in de laatste wedstrijd bij directe concurrent Frankrijk (dat nog een duel tegoed heeft) aan een zege genoeg voor de trofee.

Bij een overwinning zou Wales zelfs een unieke grand slam (alle vijf wedstrijden winnen) te pakken hebben. En dat leek verrassend genoeg ook te gaan gebeuren, want in de allerlaatste seconden stond het in het Stade de France 27-30 voor de bezoekers. Het feest kon al bijna gevierd worden, maar toen ging het volledig mis.

De 80 minuten waren voorbij, maar een rugbywedstrijd is pas afgelopen als het spel stil komt te liggen. En dat gebeurde maar niet, waardoor Frankrijk in leven bleef en diep in de extra tijd zelfs de winnende try maakte. Door de overwinning dompelt Frankrijk niet alleen Wales in rouw, het heeft een eventuele eindzege plotseling weer helemaal in eigen handen. Als het vrijdag thuis wint van Schotland, wint het de Six Nations. Zo niet, dan kan Wales alsnog juichen.

