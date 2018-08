Drie oude bekenden over de kracht van 'Kromo'

Volleman laat zich zien op EK turnen: Eindhoven­se zeker van toestelfi­na­le

2 augustus Tisha Volleman mag zondag bij de EK turnen in Glasgow terugkomen voor de finale op het toestel sprong. De achttienjarige Eindhovense was in de namiddag tot een gemiddelde score van 13,866 gekomen na sprongen van 14,233 en 13,500.