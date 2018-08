Kromowidjojo kan goed leven met brons op 50 meter vrij

De twee ongenaakbare Scandinavische dames, Sarah Sjöström uit Zweden en Pernille Blume uit Denemarken, vochten een mooi duel uit om het goud. Sjöström was één honderdste sneller: 23,74 tegenover 23,75 voor Blume. Kromowidjojo volgde dus op grote afstand met 24,21 seconden. Ze hield de Russische Mariia Kameneva knap achter zich (24,40).



De derde plek was het hoogst haalbare voor ‘Kromo’. ,,Ik wist dat Sarah en Pernille in een ontzettend goede vorm verkeren, maar daar leg ik me natuurlijk niet bij voorbaat neer. Ik ga altijd voor goud”, zei de Nederlandse zwemkoningin. Dat de kleur van de medaille uiteindelijk brons was, daar kon ze goed mee leven. ,,Het was vechten om een medaille. In de finale kan ik net een stap extra zetten. Dan zet ik mijn jokertjes in”, zei Kromowidjojo geheimzinnig.



Op de eerste dag van de EK kwam Kromowidjojo niet verder dan 24,82 (serie) en 24,58 (halve finale) op de 50 vrij. Het waren 'Kromo'-onwaardige tijden. Ter vergelijking: vorige zomer zwom ze op de WK in Boedapest naar een persoonlijk record van 23,85 seconden. Ook op de estafette 4x100 vrij miste de geboren Groningse vrijdag pure snelheid. ,,Ik voel dat ik per dag groei. Mijn vorm is goed”, zei Kromowidjojo er vandaag over. ,,Na de races van gisteren en de rust vanochtend heb ik nu een stap extra kunnen zetten. Ik heb vertrouwen in mezelf. Voor de 50 vrij heb ik het beste voor het laatst bewaard.”