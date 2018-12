Krumins vierde op EK cross in Beekse Bergen

Susan Krumins heeft bij de EK veldlopen in Safaripark Beekse Bergen net naast de bronzen medaille gegrepen. De Nederlandse atlete lag op het drassige parcours lang op koers voor de derde plaats, maar moest in de slotfase de Noorse Karoline Bjerkeli Grövdahl laten gaan en passeerde de meet als vierde.

De Turkse Yasemin Can duelleerde met de Zwitserse Fabienne Schlumpf om het goud en de Turkse won. Ze is de eerste vrouw die de Europese crosstitel voor de derde keer wint.

Ondanks dat er individueel geen medaille was voor een Nederlandse atlete in het kampioenschap op eigen bodem, boekte de equipe wel succes. Met een sterk lopende Jip Vastenburg op de vijfde plaats en Maureen Koster als elfde, won Oranje het goud in de landenwedstrijd.

Krumins liep vanaf de start vooraan mee in de wedstrijd over 8300 meter. Can en Schlumpf namen geleidelijk afstand van de Nijmeegse, die in de laatste ronde ook de Noorse Grövdahl zag voorbijkomen. Ze had niet meer de puf om aan te haken.

Het was voor Krumins een hernieuwde kennismaking met de cross. De Nijmeegse had negen jaar geen veldloop gedaan, terwijl ze in haar beginjaren wel degelijk uit de voeten kon op de winterse discipline. Zo behaalde ze brons bij de junioren op de EK van 2005 en tien jaar geleden was er zelfs Europees goud bij de beloften (onder 23 jaar).

De 32-jarige Krumins beleefde afgelopen zomer haar grootste succes op de atletiekbaan. De frêle hardloopster veroverde na een memorabele race het zilver op de 10.000 meter bij de EK in Berlijn. Vooral de beelden van haar laatste waggelende meters beklijfden.