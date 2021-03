LA Clippers boeken vijfde zege op een rij in NBA

Hoe Marleen Veldhuis zwemkonin­gin werd in haar Eindhoven­se thuisbad: ‘Orkaan van geluid kwam als deken over me heen’

24 maart Vandaag is het dertien jaar geleden dat Marleen Veldhuis een wereldrecord zwom tijdens de EK zwemmen in Eindhoven. Vanuit haar nieuwe thuisland Australië blikt de voormalige zwemkoningin terug op het memorabele toernooi in ‘haar’ Eindhovense zwembad. ,,De deur ging open en een orkaan van geluid kwam als een deken over me heen.”