Landgenoten Jansen en Albies tegenover elkaar in play-offs MLB

Zowel LA Dodgers als Braves plaatste zich ongeslagen voor de finale van de National League. Zonder pitcher Jansen, die na een tegenvallend optreden van een dag eerder op de heuvel aan de kant bleef, won LA Dodgers het derde duel met San Diego Padres in de best-of-fiveserie met 12-3. Bij Padres kwam Jurickson Profar alleen even in actie als aangewezen slagman.