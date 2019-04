Lange schorsing voor Belgische basketballer na duw bij arbiter

Plak tegenover De Kruijf in Champions Leaguefina­le

18:49 Opnieuw gaat een Nederlandse volleybalster de Champions League winnen, de vraag is alleen nog wie. Robin de Kruijf staat in de finale met haar Italiaanse club Conegliano tegenover Novara, de club van Celeste Plak. Novara rekende in de halve finale af met VakifBank, de Turkse club van Lonneke Sloetjes die de voorgaande twee edities van de Champions League had gewonnen.