Lauglauf-fenomeen Klaebo gaat meetrainen met wielerploeg

Drievoudig olympisch kampioen langlaufen Johannes Høsflot Klaebo wil mogelijk ook als wielrenner naam maken. De 23-jarige Noor heeft een contract voor vijf jaar ondertekend bij de Noorse procontinentale wielerformatie Uno-X. Klaebo liet dat weten via Instagram. Het is voorlopig niet de bedoeling dat hij wedstrijden gaat fietsen.

,,Ik ben enorm vereerd en trots deze kans te krijgen. Ik zie ernaar uit de komende vijf jaar met het team door te brengen” , aldus de Noorse sportheld, die op de Winterspelen van Pyeongchang 2018 het goud won op de sprint (klassieke stijl), de teamsprint (vrije stijl) en 4x10 km estafette. Hij heeft ook drie wereldtitels in bezit, die hij veroverde in 2019. In 2018 en 2019 pakte hij ook de eindzege in de wereldbeker.

Klaebo eindigde zijn boodschap op Instagram met de mededeling dat hij niet van plan is te stoppen als langlaufer. Hij gaat beide sporten combineren.

Megaster

In Noorwegen is Klaebo een megaster in de categorie Erling Braut Håland, het fenomeen van Borussia Dortmund, en voetbalster Ada Hegerberg. Zijn naam wordt al stiekem in één adem genoemd met Noorse sportlegendes als Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biathlon) en Johann Olav Koss (schaatsen).

Quote Er is veel wat me motiveert, maar het overwin­nings­ge­voel is mijn grootste motivatie Johannes Høsflot Klaebo

Klaebo dankt zijn status van superster in Noorwegen aan dik twee weken Pyeongchang. Waar de Winterspelen in Zuid-Korea het opstapje moesten worden naar 2022 deed de toen 21-jarige Klaebo al meteen een greep naar de macht. Hij werd de de jongste Noor uit de geschiedenis met olympisch goud op de ‘klassieke’ sprint. Zijn bijnaam ‘De Komeet’ deed hij alle eer aan. Toen daar gouden plakken met de Noorse equipe op volgden (vrije stijl teamsprint en 4x10 km estafette) was een nieuwe Noorse ster, een nieuw idool voor de Noorse jeugd, geboren.

Volledig scherm Johannes Høsflot Klaebo. © AFP

Hoewel zijn tienerdoom was om te slagen als profvoetballer, stond hij als kind al op 2-jarige leeftijd op de latten. Ze werden zijn ‘tweede huis’. Waar kids in de koude Noorse winters met de schoolbus naar de klaslokalen werden gebracht, koos Klaebo voor langlaufen. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij een techniek die anno 2020 nog altijd door niemand wordt nagebootst, een variant op de Herringbone-stijl, waarbij hij heuvelop snelheden van 15 kilometer per uur bereikte.