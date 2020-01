LeBron en Giannis voeren All Stars weer aan

Derde keer op rij Waterpolo­sters opnieuw veroor­deeld tot OKT: ‘We gaan die Spelen halen’

23 januari De uitschakeling in de halve finale van het EK in Boedapest is bij de Nederlandse waterpolovrouwen hard aangekomen. ,,Dit doet pijn, maar dat olympisch ticket gaan we halen", zegt Nomi Stomphorst, kort nadat Rusland vanavond in de halve finale na penalty's met 4-3 te sterk was.