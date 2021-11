LeBron James bij rentree overvleugeld door Jayson Tatum: nederlaag LA Lakers

James, die hersteld is van een buikspierblessure, mikte bij tien van zijn zestien doelpogingen goed, drie keer betrof het een driepunter. De thuisploeg kwam pas in het derde kwart op gang (33-21) en breidde de verkregen voorsprong in het laatste deel alleen maar uit.

Golden State Warriors wint ook zonder Curry

Ook zonder Stephen Curry, aan de kant met lichte klachten aan de heup, was Golden State Warriors te sterk voor Detroit Pistons. Jordan Poole nam de honneurs waar met 32 punten, mede resulterend in een benauwde 105-102 zege.



De Warriors misten meer spelers in Detroit, onder andere Draymond Green, maar brachten hun beste start ooit in de NBA op 14 overwinningen tegen slechts twee nederlagen. Alleen Phoenix Suns blijft redelijk in de buurt van de koploper in de Western Conference. De zege op Dallas Mavericks (112-104) was de elfde op rij, de twaalfde in totaal tegen drie nederlagen.