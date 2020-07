LeBron James laat zich meteen gelden met winnende schot bij Lakers tegen Clippers

Mede vanwege de strenge coronamaatregelen misten de Clippers twee spelers: reserve-guard Lou Williams bevindt zich in quarantaine nadat hij de ‘bubbel’ in Florida had verlaten, forward Montrezl Harrell verliet zijn ploeg op 17 juli wegens privéomstandigheden en kan ook pas terugkeren na isolatie.



Voordat beide teams uit Los Angeles in actie kwamen had Utah Jazz al gewonnen van New Orleans Pelicans, eveneens nipt: 106-104. Alle vier de teams knielden voorafgaand aan hun duels bij het Amerikaanse volkslied uit protest tegen racisme en ongelijke behandeling door politieagenten.