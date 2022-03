LeBron James nadert eigen record tegen Warriors: ‘Een ongelooflijke prestatie van de beste speler ooit’

Samenvatting Handbal­sters na zege in klassieker bijna zeker van deelname aan het EK

In drie dagen tijd kan Per Johansson niets ingrijpend veranderen bij de handbalsters, die na een deels mislukt WK de draad weer oppakken. Wat dingen verbeteren, dat kan de nieuwe Zweedse bondscoach wel en dat is al te zien in de eerste wedstrijd tegen Duitsland (25-31).

4 maart