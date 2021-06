LeBron James verkiest filmhoofdrol boven Olympische Spelen

Na de uitschakeling van de LA Lakers in de eerste ronde van de play-offs van de NBA tegen de Phoenix Suns zei James dat Tokio niet meer aan de orde is. ,,Ik denk dat ik deze zomer voor de Tune Squad ga spelen in plaats van op de Olympische Spelen”, zei hij, verwijzend naar zijn team in de film. ,,Daar ligt mijn focus.”

Met de Amerikaanse nationale selectie won James goud op de Olympische Spelen van Peking (2008) en Londen (2012). In Athene in 2004 was er brons voor de VS met James in de gelederen.