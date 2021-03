LeBron sneert naar koploper: ‘In computerspelletjes speelden we nooit met Utah Jazz’

Washington Wizards blijven maar winnen: ook de Lakers van LeBron James aan de kant geschoven

23 februari De basketballers van Washington Wizards hebben de stijgende lijn in de NBA doorgetrokken. Tegen Los Angeles Lakers behaalde de club de vijfde achtereenvolgende zege: 124-127. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat Washington Wizards vijf duels op rij wint.